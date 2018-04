Kasachstan Gastgeber bei zentralasiatischem Gipfel

Drei Gipfel fanden im März in Zentralasien statt, einer davon in Astana. Die Präsidenten von Kasachstan, Tadschikistan, Kirgistan und Usbekistan trafen sich dort am 15. und 16. März zum ersten Mal seit 13 Jahren. Gurbanguly Berdimuhamedov aus Turkmenistan blieb dem Treffen fern. Offizieller Ersatz auf der turkmenischen Seite war der Sprecher des Parlaments Majlis. Der hat in Turkmenistan allerdings keinerlei Weisungsbefugnis.

Vor den offiziellen Treffen hatte Nursultan Nasarbajew dafür Serdar Berdimuhamedov, den einzigen Sohn des turkmenischen Präsidenten, empfangen. Der soll offensichtlich als Nachfolger seines Vaters vorbereitet werden.

Commitment für regionale Annäherung

Sowohl The Diplomat als auch der Majlis-Podcast von RFE/RL warf einen Blick auf die Bedeutung des Gipfels. Besondere Vereinbarungen seien von Anfang an nicht zu erwarten gewesen, so das einhellige Fazit. Als ein wenig historisch kann das Treffen in Astana dennoch gelten, unterstreiche es doch die Bereitschaft der Länder, den Prozess der regionalen Annäherung, den der usbekische Shavkat Mirziyoyev angeschoben hat, zu unterstützen.