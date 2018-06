Dass die Partnerschaft tatsächlich einen Neuanfang braucht, zeichnete The Diplomat nach. Die beiden Länder verbinde eine Jahrzehnte lange Pendelpolitik, doch nach dem Massaker von Andischan im Jahr 2005 seien sie so weit auseinander gedriftet wie nie zuvor. Ob Trump die Beziehung politisch neu austarieren könne, bezweifelt das Magazin aber – zu wenig Interesse habe er an der Region.

Zuhause ein Erfolg

Für Mirziyoyev selbst war der Besuch ein voller Erfolg. Dass er Vereinbarungen zwischen Unternehmen beider Länder im Umfang von 4,8 Milliarden US-Dollar mit nach Taschkent brachte, macht ihn zuhause nur noch mehr zum Hoffnungsträger. – Über Menschenrechte, merkte die New York Times an, hätten die beiden Präsidenten sich übrigens nicht ausgetauscht.

Ende April hatte auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan drei Tage lang Usbekistan besucht. Ergebnis der Staatsvisite sind bilaterale Investitionsvereinbarungen in Höhe von drei Milliarden US-Dollar. Die Türkei ist in den turksprachigen Ländern Zentralasiens – Kasachstan, Kirgistan, Turkmenistan und Usbekistan – in den vergangenen zwei Jahrzehnten sehr aktiv. Jetzt will sie offenbar auch vom erwarteten Wirtschaftsboom in Usbekistan, katalysiert durch die neue Politik von Schavkat Mirziyoyev, profitieren.

Selbst in Ost-Asien ist man mittlerweile auf die Schritte in Siebenmeilen-Stiefeln, die Usbekistan derzeit unternimmt, aufmerksam geworden – und wartet auf die Ausgabe eines eine Million US-Dollar schweren Eurobonds. Und wie ich selbst aus Gesprächen weiß, scharren auch deutsche Unternehmen mit den Hufen.

„Pressefreiheit bemisst sich nicht in Anzahl von Journalistenköpfen hinter Gittern“

Bobomurod Abdullayev und drei weitere Journalisten, die wegen eines angeblich geplanten Staatsstreichs vor Gericht gestanden hatten, sind frei. Am 7. Mai waren sie lediglich wegen „Antiregierungspropaganda“ zu gemeinnützigem Dienst verurteilt worden. Der Prozess galt als Lackmus-Test für die Haltung der neuen Regierung in Usbekistan gegenüber der Pressefreiheit.

Amazing breaking news from #Tashkent: Tashkent court frees #BobomurodAbdullaev #HayotNasreddinov & 2 other defendants from detention, dismissing trumped-up extremism charges. This is an unprecedented and (happily) unexpected result. More details to follow! pic.twitter.com/pMQz97G3Ju — Steve Swerdlow (@steveswerdlow) May 7, 2018

Nach der Freilassung weiterer Journalisten ist nun seit mehr als 20 Jahren kein einziger Journalist in Usbekistan mehr in Haft. Gulnoza Said erläutert, welcher Meilenstein das ist. Sie weist aber auch darauf hin, dass Pressefreiheit sich nicht allein in der „Anzahl von Journalistenköpfen [hinter Gittern]“ bemesse. Garantiert werden müsse nun, dass Mirziyoyevs Worte nicht leere Versprechen blieben, und dass keinem weiteren Journalisten in Usbekistan jemals erneut die monströsen Ungerechtigkeiten wiederführen, die die Kollegen in den vergangenen Jahren erleben mussten.

Westliche Journalistin akkreditiert

Im Mai wurde erstmals seit Anfang der 2000er Jahre wieder eine westliche Journalistin in Usbekistan akkreditiert – Naavbahor Imamova, gebürtige Usbekin, wird künftig für Voice of America aus Usbekistan berichten. Sie wird dies, wie sie mir auf Anfrage mitteilte, hauptsächlich von Washington aus tun, wolle aber, so oft sie könne, nach Usbekistan reisen.

Über die Akkreditierung hinaus sollte die usbekische Regierung allerdings auch sicherstellen, dass die Website von Voice of America in Usbekistan zugänglich ist. – Bisher ist sie nämlich noch blockiert.

Übrigens sorgte Imamova gleich für eine Premiere. Ihr Interview mit Lisa Curtis, Süd- und Zentralasien-Beauftragte im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, anlässlich Mirziyoyevs Besuchs in Washington, wurde in mehreren Medien Usbekistans in Russisch und Usbekisch wiedergegeben. Dass staatliche usbekische Medien Voice of America zitieren ist bemerkenswert!