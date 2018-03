Ausreisewelle aus Turkmenistan

Turkmenistan findet sich in westlichen Medien ja oft nur als skurrile Randnotiz – güldene Statuen, das Verbot aller Autos, die nicht weiß sind, ein Präsident, der sich als Reiter, Komponist und Sänger, Fahrradfahrer oder Gärtner feiern lässt. – Ja, zugegeben, auch ich würze die Monatsrückblicke gerne mit Fotos von Gurbanguly Berdimukhamedov in diversen Posen.

Umso höher zu werten ist nun dieser Bericht im britischen Independent, der die Menschenrechtsverletzungen in Turkmenistan international auf Tapet bringt. Journalist Gaspar Matalaev hatte über Zwangsarbeit auf turkmenischen Baumwollfeldern berichtet und wurde unmittelbar nach Veröffentlichung auf der Website von Alternative Turkmenistan News (ATN) im Oktober 2016 verhaftet. Seitdem verbüßt er eine dreijährige Haftstrafe in einem Arbeitslager und hat mittlerweile schwere gesundheitliche Schäden.

Humanitäre Krise droht

Übrigens zeichnet sich in Turkmenistan – im Westen kaum wahrgenommen – langsam eine humanitäre Krise ab. In der Region Garabogaz am Kaspischen Meer, nah der Grenze zu Kasachstan, sind die Lebensbedingungen so katastrophal, dass Wasser- und Gasversorgung in den Wintermonaten teilweise zusammenbrachen. In Dashoguz im Norden an der Grenze zu Usbekistan haben Sicherheitskräfte in Haushalten bereits Mehl konfisziert, weil es zu Nahrungsmittelknappheit kommt. – Die Berichterstattung zu diesen Problemen ist überaus schwierig, da jeglicher Kontakt mit ausländischen Medien zu Verhaftungen führen kann.

Wie ATN berichtete wollen viele Turkmenen das Land in Richtung Russland verlassen, um der Wirtschaftskrise zu entfliehen. Bereits in den Morgenstunden bildeten sich an der russischen Botschaft in Aschgabat lange Schlangen. Verbote und immer zah – reichere Einschränkungen der persönlichen Freiräume trieben die Leute aus dem Land.

Tamara, eine Ausreisewillige, die ATN ein Interview gab, berichtete, dass die Hoffnungen groß gewesen sein, nachdem Berdimukhamedov 2007 ins Amt gekommen sei.