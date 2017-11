Nach dem Anschlag am 31. Oktober 2017 in New York, bei dem der Usbeke Sayfullo Saipov acht Menschen tötete, waren sich viele Medien einig – Terror made in Usbekistan ist eine bisher unterschätzte Bedrohung, die Region Zentralasien ein neuer Terrorherd. Denn nicht zum ersten Mal war in diesem Fall der Anschlag auf das Konto eines Usbeken gegangen. Auch in St. Petersburg und Stockholm sowie beim Anschlag auf den Nachtclub Reyna in Istanbul waren die Täter Usbeken.

ZDF heute+ ging der Frage nach, ob diese Schlussfolgerung möglicherweise etwas differenzierter ausfallen sollte. – Ich habe dem TV-Kollegen Christian Ruffus in einem Video-Interview Rede und Antwort gestanden.

Die gesamte Sendung ZDF heute+ vom 2. November 2017 ist hier zu sehen.