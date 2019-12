Usbekistan: Wie unabhängig ist die Justiz?

Einer dieser Investoren, die sich in Usbekistan wohlfühlen sollen, ist der deutsche Lkw-Bauer MAN. Vor zehn Jahren hatte das deutsche Unternehmen mit dem usbekischen Staatsbetrieb für Automobilbau ein Joint Venture gegründet. Im Werk von MAN Avto-Uzbekistan in Samarkand erklärt ein Mitarbeiter die einzelnen Montage-Stationen. An einem Ende einer riesigen Halle stehen nur Chassis, am anderen blitzende fertige Lkws.

Die Produktion läuft auf Hochtouren. Rund 10.000 Lkw und Busse sind in den vergangenen Jahren aus dem Werkstor gefahren, Tendenz steigend. Denn sowohl in Usbekistan, als auch in den Nachbarländern ist der Bedarf an Nutzfahrzeugen enorm. Wie sicher aber sind internationale Investoren im für Korruption und Willkür bekannten Usbekistan? Die deutsche MAN Truck and Bus aus München, die 49 Prozent an dem deutsch-usbekischen Joint Venture hält, erklärt dazu in einem Statement gegenüber dem Deutschlandfunk:

„Die Rechtslage ist eigentlich transparent, aber es herrscht noch ein Nachholbedarf im Umgang mit dem Recht. Hier sind viele Reformen im Gange. Gut hierbei ist, dass es mehr Möglichkeiten für Unternehmer gibt, wenn es gelingt, die Rechtsprechung effizient und unabhängig zu gestalten. Die Regierung strebt hier einen deutlichen Wandel an hin zu einer Wirtschaft, die unabhängig ist von der Politik.“

„Für Investoren ist es riskant“

Der usbekische Wirtschaftsanalyst Yuliy Yusupov sieht dies deutlich kritischer. Die usbekische Justiz sei überhaupt nicht auf internationale Investoren vorbereitet. Zudem mangele es gerade in der Rechtsprechung noch deutlich an Reformwillen. Er meint: „Für Investoren ist es einerseits riskant, denn es gibt noch keine Mechanismen zum Schutz ihrer Interessen. Auf der anderen Seite ist der Markt sehr vielversprechend. Wir brauchen aber mehr administrative Reformen, denn die bisherigen Funktionen des Staates werden leider noch nicht radikal genug infrage gestellt.“