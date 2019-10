Shashlyk Mashlyk, der Zentralasien-Podcast – das ist ein neues Projekt, das ich gemeinsam mit Kollegin Othmara Glas ins Leben gerufen habe.

Zusammen wollen wir die Region etwas genauer beleuchten und regelmäßig die Themen besprechen, die es nicht durch die Auswahl deutscher Redaktionen schaffen, es aber trotzdem wert sind, den Zuhörer zu erreichen.

Alle Informationen rund um den Podcast – wie man ihn abonnieren kann, wer genau dahinter steckt, was wir uns dabei gedacht haben und natürlich alle Folgen direkt zum Anhören – sind auf der dazugehörigen eigenen Website zu finden: Shashlyk Mashlyk – Der Zentralasien-Podcast.

Shashlyk Mashlyk – das klingt nach guter Laune, gutem Essen, guter Gesellschaft und ein bisschen Chaos. So wie Zentralasien, eine Region, die in deutschsprachigen Medien viel zu wenig Beachtung findet.

Die Wissenslücken rund um Zentralasien wollen Edda Schlager und Othmara Glas jetzt schließen – direkt von der Quelle, denn beide leben als freie Journalistinnen in der Region.

Edda verschlug es 2005 erstmals nach Kasachstan, um ihr Russisch aufzufrischen. Seitdem lebt sie hier und arbeitet als freie Zentralasien-Korrespondentin für Radio, Print- und Online-Medien.

Othmara ist seit 2017 in der größten Stadt Zentralasiens zu Hause. Nach zwei Jahren als Redakteurin bei einer deutschsprachigen Zeitung in Kasachstan will sie nun ebenfalls als freie Journalistin arbeiten.

Und so wie die beiden Journalistinnen zwar aus Deutschland kommen, aber in Kasachstan heimisch geworden sind, stammt das Shashlyk eigentlich aus dem Kaukasus, erfreut sich jedoch großer Beliebtheit in Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan.