Der Präsident von Kasachstan, Nursultan Nasarbajew, hat sich am 25. Januar mit einer außerplanmäßigen, überraschenden Botschaft an die Bevölkerung gewandt. – Er plant eine umfangreiche Verfassungsreform und will einen Teil der jetzt in erster Linie beim Präsidenten liegenden politischen Macht und gesetzlichen Entscheidungshoheit an das Parlament sowie lokale und regionale Administrationen (Akimate) abtreten – eine Legislativ-Troika quasi.

Der genaue Rahmen der geplanten Verfassungsreform soll demnächst zur öffentlichen Diskussion gestellt werden. In der TV-Botschaft nannte Nasarbajew noch keine konkreten Punkte der möglichen Verfassungsreform.