Im April stand Zentralasien einige Tage lang im Mittelpunkt der internationalen Berichterstattung – schlimmstmöglich. Der Attentäter, der am 3. April in der Metro in St. Petersburg eine Bombe zündete und 15 Menschen in den Tod riss, kam aus Osch in Kirgistan. Der Lkw-Fahrer, der nur vier Tage später mit einem Lastwagen durch die Fußgängerzone Drottninggatan in Stockholm raste und dabei fünf Menschen tötete stammte aus Samarkand in Usbekistan.

Zentralasien als Brutstätte islamistischer Terroristen, das ist nicht die Aufmerksamkeit, die die Region verdient. Doch Armut, Arbeitslosigkeit und die repressive Politik in der Heimat, Flucht in Religion und Enttäuschung am vermeintlichen Ziel aller Träume in Russland zusammen mit der „stigmatisierenden Erfahrung von Migration“, wie OpenDemocracy schreibt, führten wohl dazu, dass ausgerechnet Arbeitsmigranten aus Zentralasien zu Tätern wurden. Die Analyse der Anschläge von St. Petersburg und Stockholm läuft noch. Was bleibt, ist die Gewissheit, dass Zentralasien eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt im internationalen Terrorismus. Die Präsidenten der Länder sind in der Pflicht, das zu akzeptieren. Die Antwort darf allerdings keine noch größere Repression sein. Die Menschen brauchen in ihrer Heimat bessere Perspektiven.