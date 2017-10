Wie demokratisch waren die Wahlen in Kirgstan? Darüber habe ich mit Kollegin Doris Renck vom Hessischen Rundfunk gesprochen.

HR2 Kultur hat sich am Tag nach den Präsidentschaftswahlen in Kirgistan in seiner Sendung „Der Tag“ dem kleinen Land in Zentralasien gewidmet. Ich als Auslandskorrespondentin in der Region finde diese Themensetzung ganz außergewöhnlich und freue mich sehr über das Interesse der Kollegen.



Die vollständige Sendung kann hier als Podcast gehört werden. HR2 Kultur, Der Tag, 16.10.2017