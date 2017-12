Im Zuge der Expo bekommt Kasachstan dennoch Rückenwind von renommierten Medien wie The Economist und Financial Times. Magazin und Zeitung merken an, dass Kasachstan noch Hausaufgaben machen müsse, aber wirtschaftlich dennoch auf einem guten Wege sei.

In der ganzen Expo-Aufregung bekam Präsident Nursultan Nasarbajew auch mal eben ein Denkmal – der internationale Flughafen in Astana wurde kurzerhand und über Nacht zum Nasarbajew-Airport. – Herzlich willkommen im Land, in dem Personenkult Ahnen-Verehrung heilig ist.

Kasachische Justiz in Hochform

Am 16. Mai wurde in Astana der kasachische Gewerkschaftsführer Amin Yeleusinov zu zwei Jahren Haft und zum Einzug seines Vermögens verurteilt. Zudem darf er sich fünf Jahre lang nicht mehr öffentlich oder in einer Gewerkschaft engagieren. – Yeleusinov, Führer der Gewerkschaft der kasachischen Oil Construction Company (OCC), war im Januar festgenommen worden, als Ölarbeiter im Westen Kasachstans mit einem Hungerstreik gegen die Auflösung der Konföderation der unabhängigen Gewerkschaften Kasachstans protestiert hatten. Angeklagt worden war Yeleusinov in vier Punkten: Veruntreuung von anvertrauten Eigentum in Höhe von 14,6 Mio. Tenge, öffentlich oder durch Massenmedien verbreitete Beleidigung von Behörden, Ungehorsam gegenüber staatlichen Autoritäten und Gewalttätigkeit gegenüber Behördenvertretern.

Gewerkschaften werden in Kasachstan in letzter Zeit geradezu systematisch ausgeschaltet, oft unter dem Vorwand der Nichteinhaltung formaler Kriterien. Human Rights Watch (HRW) hatte bereits im Januar darauf hingewiesen, dass die Versammlungsfreiheit in Kasachstan damit in inakzeptablem Maße eingeschränkt werde.

Und der kasachische Ex-Banker Mukhtar Ablyazov, einst Chef der mittlerweile aufgelösten BTA-Bank, wurde am 7. Juni von einem Gericht in Astana in Abwesenheit zu 20 Jahren Haft verurteilt. Vorgeworfen werden ihm Geldwäsche, Veruntreuung und organisiertes Verbrechen. Ablyazov lebt vermutlich im Exil in Frankreich, wo er nach einer Haftzeit entlassen, aber auch nicht ausgeliefert worden war. Er selbst nannte die Verhandlung eine „Farce“ und „Zeitverschwendung“. Die Position der kasachischen Regierung lässt sich übrigens hier auf Deutsch nachlesen, in einer Pressemeldung des Berliner Korrespondentbüros, das offensichtlich dem Onlineportal „Russkaya Germanya“ angegliedert ist, betrieben durch die in Deutschland angesiedelte ReLine Intermedien und Verlags GmbH.

Ablyazov gilt als zutiefst verhasster Langzeit-Gegner Nasarbajews. Damit auch in Zukunft jegliche Opposition in Kasachstan in Schach gehalten werden kann, wird derzeit ein Gesetz erarbeitet, das es verbieten soll, dass unabhängige Kandidaten zu Präsidentschaftswahlen antreten dürfen. Wunderbar analysiert Global Voices alle Implikationen des Gesetzes: „Unseriöse Kandidaten“, so der kasachische Justizminister Marat Beketaev, sollten so im Voraus eliminiert werden. Das kasachische Unterhaus hat den Gesetzentwurf bereits durchgewinkt.

Selfmademan auf Kasachisch

Einen Shitstorm hat sich der kasachische Präsidentenenkel Nurali Aliyev eingehandelt. In einem ursprünglich auf Englisch erschienen Artikel auf patch.com, der später gelöscht wurde, den es aber noch auf Russisch gibt, wird er als Selfmademan gepriesen und als „einer der bekanntesten kasachischen Namen in Sachen Wirtschaftsentwicklung“. Auf Facebook hielten sich die Kommentatoren nicht zurück, die Präsidenten-PR zu demaskieren. – Spannend in diesem Zusammenhang übrigens auch zu wissen, wem in Kasachstan welche Medien gehören. Fergananews.com gibt einen guten Überblick.