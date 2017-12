Trübe Verheißungen für Kasachstan

„Unsere Zukunft wird gewalttätiger Extremismus sein“. Mit diesen Worten zitiert Reid Standish in Foreign Policy die kasachische in mehreren Terrorismusfällen beteiligten Anwältin Aiman Umarova. Das Bild, das Standish in seiner Analyse von Kasachstan zeichnet, ist ziemlich pessimistisch – verweigere sich die Politik doch einer realistischen Analyse. Tatsächlich sei Terrorismus in Kasachstan bereits tief verwurzelt.

In der letzten Zeit habe ich vor allem in sozialen Medien mehrfach gelesen, Kasachstan drohe bald das gleiche Schicksal wie der Ukraine. Russland provoziere Kasachstan. In den kasachischen Städten im Norden finde eine schleichende Segregation zwischen ethnischen Kasachen und Nichtkasachen in unterschiedlichen Stadtvierteln statt. Ein Taxifahrer, selbst ethnischer Kasache aus Petropavlowsk, bestätigte all dies und sagte, er fände gut, wenn Russland sich den kasachischen Norden einverleiben und er so zum russischen Staatsbürger würde. Ehrlich – ich kann das noch nicht wirklich einschätzen. Ist eine Abspaltung des kasachischen Nordens realistisch? Ich will das nicht glauben. Ein paar interessante und gegensätzliche Einschätzungen der kasachischen Politologen Rasul Zhumaly und Andrej Chebotarev liefert dieser Artikel des aserbaidschanischen Portals Azeri Today.

Vor dem Hintergrund ist auch ein Artikel der russischsprachigen Seite von DW interessant, der die Tendenz thematisiert, russische Kasachstaner würden verstärkt das Land gen Russland verlassen.

Meine geschätzte Kollegin Aigerim Toleukhanova entwirrt den Prozess um den inhaftierten kasachischen Journalisten Zhanbolat Mamay. Er sei ein Pfand in einem politischen Spiel, konstatiert sie. Mamay ist übrigens seit 10. Februar dieses Jahres in Haft – vier Tage länger als Deniz Yücel in der Türkei. #FreeDeniz und #FreeZhanbolat kann ich da nur sagen.