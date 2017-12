… repressiv im Innern

Doch so gern sich Kasachstan international als Friedensrichter und Ausrichter sportlicher Großereignisse sieht – im Inneren ist die Politik eine andere. Das hat der Chefredakteur der kasachischen Zeitung Tribuna/ Sayassi Kalam, Zhanbolat Mamay, zu spüren bekommen. Er wurde am 10. Februar verhaftet und ist seitdem in Haft. Vorgeworfen wird ihm Geldwäsche. Auch wenn Inga Imanbay, Mamays Frau und Kollegin, noch eine weitere Ausgabe nach Mamays Verhaftung herausgeben konnte, musste die Zeitung mittlerweile schließen. Eine weitere wichtige, kritische Stimme in Kasachstan ist damit vorerst verstummt.

Spannend ist, womit der Menschenrechtler Evgeniy Zhovtis mir in einem Interview erklärte, warum selbst Journalisten einer so kleinen Zeitung wie der Tribuna nicht zugestanden wird, ihre Arbeit zu tun, ohne dabei staatlich kontrolliert zu werden: „Sie haben es [in Kasachstan] mit einem totalitären postsowjetischen Regime zu tun, in dem der Staat über dem Menschen steht und individuelle Rechte des Einzelnen staatlichen Rechten untergeordnet sind. Gleichzeitig haben die Vertreter des Staates konkrete persönliche Interessen. Sie sind unheimlich angreifbar aufgrund des ökonomischen Umbaus in den 90er Jahren. Sie alle haben damals gegen geltendes Recht verstoßen, ihr gesamtes Eigentum ist unrechtmäßig erworben. Deshalb birgt jegliche Lockerung politische oder juristische Risiken. Und diese Risiken werden sie nicht eingehen. Deshalb muss man alles unter Kontrolle halten.“