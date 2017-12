Medien in Kasachstan leben flächendeckend von Staatsaufträgen für die Berichterstattung zu bestimmten Themen. Eine solche Finanzierung garantiert den Medien zwar Einnahmen, ist aber auch ein perfektes Kontroll-Instrument.

Imanbay und Mamay nutzten ihre finanzielle Unabhängigkeit für Berichte über Korruptionsskandale, die Entlassung streikender Ölarbeiter oder gaben Regimekritikern Raum für profunde Analysen. – Die Verhaftung Mamays sei deshalb ein Warnschuss des Regimes an all jene, die sich der Kontrolle entzögen, ist Evgeniy Zhovtis vom kasachischen Büro für Menschenrechte überzeugt.

Das ist ganz klar eine Drohung an alle, die besagt, niemand ist sicher. Dass sie solchen Druck auf ihn ausüben, passiert nicht, weil sie Informationen wollen. Der Grund ist, dass er sehr laut deutlich machte – die Angriffe sind politisch motiviert.

Obwohl die kasachischen Behörden das abstreiten, ließ Zhanbolat Mamay über Rechtsanwälte ausrichten, er sei in Haft bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen worden, man habe Schuldeingeständnisse erpressen wollen. „Sollte mir hier etwas zustoßen, war das Mord“, erklärte Mamay schriftlich.

Grund für die Härte gegenüber Kritikern, so Menschenrechtler Zhovtis, sei ein bevorstehender Machtwechsel in Kasachstan. Präsident Nursultan Nasarbajew, 76 Jahre alt und seit mehr als 25 Jahren unangefochten an der Macht, werde die politische Bühne über kurz oder lang verlassen. Der Umbau von einer, so Zhovtis, „superpräsidialen Republik zu einer neuen politischen Konfiguration“ sei in vollem Gange.

Die jetzt an der Macht befindlichen Eliten suchen ein Konstrukt, das ihnen den Erhalt von Einfluss und Eigentum garantiert. Und während dieses Übergangsprozesses stören Mitspieler, die nicht unter Kontrolle sind.

Die Zeitung Tribuna / Sayassi-Kalam hat mittlerweile ihre Lizenz verloren und ist eingestellt. Inga Imanbay aber will sich nicht einschüchtern lassen. Sie kämpft jetzt nicht nur für die Freilassung ihres Mannes. Sondern auch dafür, weiterhin als unabhängige Journalistin in einem freien Umfeld arbeiten zu können.

Deutschlandfunk, Markt und Medien, 11.03.2017