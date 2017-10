Am 15. Oktober wählt Kirgistan, die so genannte „Insel der Demokratie“ in Zentralasien, einen neuen Präsidenten. Anders als sonst in Zentralasien ist diesmal nicht vorher klar, welcher der Kandidaten gewinnt. Präsident Almasbek Atanbayev darf laut Verfassung nicht mehr antreten – eine absolute Ausnahme in Zentralasien.

Fernsehsender „Sentyabr“ geschlossen

Am Rande von Bischkek, der kirgisischen Hauptstadt. Im zweiten Stock eines unscheinbaren Bürohauses zwischen Autowerkstätten sitzen acht junge Leute an ihren Computerbildschirmen, einige mit Kopfhörern auf den Ohren. – Dies ist die Redaktion des unabhängigen Fernsehsenders „Sentyabr“ – „September“.

Tatsächlich dürfen die Journalisten unter diesem Namen nicht mehr arbeiten. Denn im August wurde „Sentyabr“ die nationale Sendelizenz für das Kabelfernsehen entzogen. Jetzt betreiben die Journalisten einen Youtube-Kanal unter dem neuen Namen „Zhalbyrak“, zu Deutsch „Blatt“ – das Logo des alten Senders.

Das Urteil, den Sender zu schließen, hält Chefredakteurin Kayrgul Urumkanova für rechtswidrig. Der Grund, der Sender habe Falschmeldungen verbreitet, sei ein politischer Vorwand:

Warum schließen sie vor den Präsidentschaftswahlen den einzigen unabhängigen Fernsehsender des Landes? Weil sie Angst vor unseren Berichten haben. Regierung und staatliche Behörden wollen, dass der vom Präsidenten vorgesehene Nachfolger an die Macht kommt, ohne dass das jemand in Frage stellt oder gar dagegen vorgeht.