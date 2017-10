Die Start-ups von BIschkek

Kirgistan ist eine der ärmsten Ex-Sowjetrepubliken. Das Land ist abhängig von Rücküberweisungen kirgisischer Arbeitsmigranten, die nach Russland oder Südkorea ausgewandert sind. Doch in der Hauptstadt Bischkek trotzen junge Unternehmer mit eigenen Ideen der Wirtschaftskrise.

Ein Samstagabend in Bischkek, der Hauptstadt von Kirgistan. Inmitten grauer sowjetischer Plattenbauten ein zweistöckiges Wirtschaftsgebäude mit einem kleinen Innenhof. Das Ambiente: Rustikal, etwas verwahrlost sogar. Eine Kellertreppe führt in eine fensterlose Bar hinab. Der Schankraum kühl gefliest, wenig gemütlich. Doch so unscheinbar der Ort, so angesagt ist er derzeit in Bischkek. „Save the Ales“ – „Rettet das Ale“ ist Pub und Bierbrauerei in einem. Aida Mussulmankulova – 35 Jahre alt, mit kurzem schwarzen Haar und einem lässigen Auftreten – hat die Brauerei vor anderthalb Jahren gegründet:

„Was uns der Markt hier anbietet, ist kein richtiges Bier. Und so ist die Idee entstanden. Zu Hause hab ich das erste Bier gebraut, die Würze in einem Topf auf dem Gasherd gekocht. Das hat gleich beim ersten Mal geklappt. Freunde, Eltern haben gekostet – und waren begeistert. Und so haben wir entschieden, das zu machen. Ich hab mir das selbst beigebracht und war selbst überrascht: Eigentlich ist das Bierbrauen ganz einfach.“

Mittlerweile hat Aida sechs Sorten im Programm, darunter Helles, Stout, Weizen und verschiedene Fruchtbiere. Sie probiere gerne aus, sagt sie. Fünf Mal pro Woche setzen sie und ihr Mitarbeiter je hundert Liter Bier an. Manchmal müssen die Stammkunden schon warten, weil ihre Stammsorte aus ist.