Dieser Blog-Eintrag ist off topic – hat rein gar nichts mit Zentralasien zu tun. Aber die Eindrücke des Roadtrips durch Island, den ich zusammen mit einer Freundin im Juli deses Jahres unternommen habe, waren so überwältigend, dass ich sie hier teilen möchte. Aus Kostengründen hatten wir einen Camper-Van gemietet. So hatten wir Transport und Übernachtung in einem. 2.400 Euro bezahlten wir für den Van für 17 Tage, die wir effektiv on the road waren. Die ersten Tage verbringen wir aber erst mal im Hostel in Reykjavik.