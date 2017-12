Die schwedischen Ermittler sind sich zunehmend sicher, den Lkw-Attentäter von Stockholm gefasst zu haben. Demnach handelt sich um einen 39 Jahre alten Mann aus Usbekistan. Ein Mann mit kirgisischen Wurzeln soll für den Metro-Anschlag von St. Petersburg verantwortlich sein. Erweist sich die Region als Brutstätte religiöser Extremisten? Wächst islamistische Gefahr aus Zentralasien?

Einen Tag nach dem Anschlag in der Metro von St. Petersburg haben Reporter die Familie des mutmaßlichen Attentäters in Osch im Süden Kirgistans ausfindig gemacht.

Zögernd gibt die Tante des Hauptverdächtigen dem Fernsehsender „Nastoyashchyoe Vremya“ im Innenhof ihres Anwesens ein Interview. Nebenher sortiert sie – mit langem Kleid und Kopftuch bekleidet – Zwiebeln in große Säcke.

„Er war ein ganz normaler Junge, hat in einer Kantine in Russland gearbeitet. Er war dort bei der Armee. Vor drei Jahren ist er hier weg, mehr weiß ich auch nicht“, sagt sie in die Kamera.

Schon am Morgen nach dem Anschlag in St. Petersburg hatte der kirgisische nationale Sicherheitsdienst GKNB die Identität des Hauptverdächtigen bestätigt: Es soll sich um Akbardschon Dschalilov handeln, 22 Jahre alt, aus Osch in Süd-Kirgistan. Er kam bei dem Anschlag ums Leben, vermutlich ein Selbstmordattentat.

Verdacht eines islamistischen Hintergrunds

Russische Behörden vermuten einen islamistischen Hintergrund – im Verlauf der Ermittlungen nahmen sie weitere Verdächtige in St. Petersburg fest. Vorgeworfen werden ihnen Kontakte zu den islamistischen Vereinigungen Islamischer Staat und Jabhat al-Nusra. Ob auch der mutmaßliche Selbstmord-Attentäter Dschalilov diese Kontakte hatte, ist bisher unklar.

In Kirgistan herrschte nach dem Anschlag in Russland Entsetzen. Edil Baisalov, seit Jahren einer der führenden politischen Aktivisten des Landes in Zentralasien, hat in den vergangenen Tagen die Reaktionen in Medien und sozialen Netzwerken verfolgt:

„Es ist nicht das erste Mal, dass wir nach einem Anschlag regelrecht zusammenzucken und denken – hoffentlich war das keiner von uns! Und damit meinem wir nicht nur Kirgistan, sondern ganz Zentralasien, weil man uns ohnehin als eine Region wahrnimmt.“