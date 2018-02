Fast unbemerkt hatte Kasachstan im Januar die Präsidentschaft des UN-Sicherheitsrats inne – als erstes zentralasiatisches Land überhaupt. Kasachstan ist in den Jahren 2017 und 2018 nichtständiges Mitglied, auch das ein Novum. Katie Putz würdigt in The Diplomat das Engagement Kasachstans und Usbekistans, sich in der Region Zentralasien sicherheitspolitisch einzubringen und die Friedensbemühungen in Afghanistan aktiv zu unterstützen. Im März wird übrigens Taschkent Gastgeber der Friedensgespräche zu Afghanistan sein, an der Regierungsvertreter aus den USA, Russland, China, dem Nahen Osten und den zentralasiatischen Ländern teilnehmen werden.

Dossym Satpayev teilt die Euphorie über den Vorsitz Kasachstans im UN-Sicherheitsrat nicht und analysiert in einem lesenswerten Artikel für das Portal ratel.kz, welche diplomatischen Absprachen offenbar dahinter stehen. Unter anderem hatte sich Kasachstan den Vorsitz dadurch „erkauft“, dass es am 19. Dezember 2017 in der UN-Vollversammlung gegen die Resolution 72/190 zur „Situation der Menschenrechte in der Autonomen Republik Krim und der Stadt Sevastopol, Ukraine“ stimmte. – Mit der Resolution fordern die Vereinten Nationen Russland auf, ein Urteil des Internationalen Gerichtshofes über die Wiederherstellung von Rechten und Freiheiten der ukrainischen Staatsbürger auf der Krim umzusetzen. Auch Russland und China, beide ständige Mitglieder im UN-Sicherheitsrat und wichtige Partner Kasachstans, hatten dagegen gestimmt.

Nasarbajew trifft Trump

Der Vorsitz im UN-Sicherheitsrat war übrigens Hintergrund für ein anderes Großereignis im Januar – am 16. Januar empfing Donald Trump Nasarbajew im Weißen Haus in Washington. Im Zuge des Besuchs gab es einige wohlwollende Berichte, die der Beziehung USA-Kasachstan eine goldene Zukunft voraussagen, der kasachische TV-Kanal Khabar feierte die „globale Größe Kasachstans“ und Bloomberg nutzte die Gelegenheit, um auf finanzielle Verstrickungen des kasachischen Milliardärs Tevfik Arif mit dem Trump-Imperium hinzuweisen.

Trump wiederum zeigte Nasarbajew den korrekten Umgang mit der freien Presse.